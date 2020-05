Folkehelseinstituttet vil sjekke spyttprøvar for koronavirus

innenriks

Prosjektleiar Per Magnus ved FHI seier dei håper å komme i gang med dei nye forsøka om kort tid. Spyttprøven kan vise om personen har viruset i kroppen, på same måte som ein gjer når det blir teke prøve med ein pensel i nase og svelg.

– Frå Folkehelseinstituttet vil vi sende ein liten pakke til eit tilfeldig utval. Han inneheld eit røyr ein kan spytte i og sende tilbake igjen, seier Magnus til NTB.

Det blir knytt stor spenning til forsøket sidan spyttprøvar kan spare enorme ressursar både økonomisk, personellmessig og med omsyn til smittevernutstyr.

Testar barn og eldre

I slutten av april byrja forskarane å teste eit tilfeldig utval personar for å danne seg eit bilde av kor stor del i befolkninga som har vore smitta.

Rundt 400 Oslo-buarar vart trekte ut frå Den norske mor, far og barn-undersøkinga (MoBa). Kvar veke fram til slutten av juni skal det takast blodprøvar av ei ny gruppe frå denne undersøkinga.

Om kort tid vil Folkehelseinstituttet etter planen leggje til fire andre utval for å sjekke korleis det ligg an i andre befolkningsgrupper.

* Det skal trekkjast ut personar som er med i Den norske influensaundersøkinga NorFlu. Desse testane byrjar i slutten av mai.

* I tillegg kjem eit suppleringsutval, som er basert på tilfeldig utval trekt med utgangspunkt i folkeregisteret. Desse vil bli tilsende pakke som kan returnerast med spyttprøve.

* Det er planlagt testar på eldreinstitusjonar over heile landet.

* Det blir òg at planlagt barn på skular og i barnehagar skal testast.

Oversikt over utbreiinga

Til saman håper forskarane at resultat frå dei fem testgruppene vil gi eit godt overblikk over korleis smitten utviklar seg her i landet.

Barna vil berre avleggje spyttprøve fordi forskarane meiner det ikkje vil la seg gjennomføre å ta blodprøve av denne gruppa. Dei vil dermed bli testa for om dei har smitte i kroppen no – ikkje om dei har utvikla antistoff fordi dei har hatt koronaviruset tidlegare. Men for vaksne testdeltakarar ønskjer forskarane å ta blodprøve for å halde oversikt over kor mange som har hatt viruset.

Alle detaljar for korleis undersøkingane skal gjennomførast er enno ikkje på plass, og heller ikkje når dei kan komme i gang.

To av hundre har hatt viruset

Mykje tyder på at koronaviruset hittil har lita utbreiing i Noreg, ifølgje Folkehelseinstituttet. Blodprøvar som vart tekne førre veke av deltakarane i MoBa-undersøkinga, viste at berre 2 prosent hadde antistoff mot koronaviruset. Det er same nivå som ei tilsvarande undersøking veka før.

Folkehelseinstituttet synest ikkje det er overraskande at delen er så låg.

– Det ser ut til at viruset berre har sneia borti ein liten del av befolkninga, og vi er framleis sårbare. Vi må heile tida halde auge med utviklinga, seier prosjektleiar Magnus.

Ikkje teikn til at smitten tek seg opp

Undersøkinga vart gjennomført i dagane 6. til 8. mai, altså om lag halvanna veke etter at skulane opna igjen.

Resultata viste ikkje teikn til at smitten på det tidspunktet var i ferd med å blusse opp igjen.

– Nei, vi har ikkje sett noko til det. Det er tryggjande, men vi er nøydde til å halde fram med å følgje med, seier Magnus, og presiserer at det tek tid for kroppen å byggje opp antistoff som slår ut på blodprøven.

Folkehelseinstituttet starta med å teste folk frå Oslo-området som allereie var deltakarar i ei helseundersøking av to grunnar: Det var praktisk og gjorde at ein kunne komme raskt i gang. Dessutan er Oslo ein av stadene der viruset har fått sterkast fotfeste, og det har vore viktig for forskarane å følgje utviklinga der.

Magnus understrekar at Folkehelseinstituttet ikkje ønskjer at folk skal melde seg til testing. Undersøkinga må gjennomførast ved tilfeldig utval for å gi eit tverrsnitt av befolkninga.

(©NPK)