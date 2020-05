Grande varslar avgang til hausten – nye leiarkandidatar blir lanserte

innenriks

Grande kunngjorde i mars avgangen sin både som partileiar og kunnskapsminister. På det planlagde landsmøtet i april skulle arvtakaren hennar veljast, men koronakrisa har utsett leiarskiftet.

No varslar Grande overfor TV 2 at det skjer til hausten.

– Eg er framleis partileiar til landsmøtet som antakeleg blir i september eller oktober, seier Grande til kanalen.

– Eg merkar at det gror godt etter meg og det er mange kandidatar, seier ho vidare, utan å ville peike ut ein favoritt.

Valkomiteen innstilte 5. mars på Sveinung Rotevatn og Abid Raja som nestleiarar, men handteringa av koronakrisa gjer at Venstres kvinnelege statsrådar seglar opp som utfordrarar, skriv TV 2.

Fleire fylkesleiarar i partiet meiner kunnskapsminister Guri Melby og næringsminister Iselin Nybø har styrkt moglegheitene sine for å ta over for Trine Skei Grande.

– Eg stiller meg til disposisjon slik at partiet kan bruke meg til det dei ønskjer å bruke meg til, seier Nybø, medan Guri Melby ikkje har ønskt å kommentere saka.

Dato for Venstres landsmøte blir truleg avgjort neste veke, og innstillinga frå valkomiteen må vere klar seinast ein månad før møtet blir halde.

