Koronakrisa fører til store kutt hos Dagbladet

innenriks

Det kjem fram i ei rettsavgjerd frå Borgarting lagmannsrett, skriv Dagens Næringsliv. Den norske delen av Aller Media eig mellom anna Se og Hør og Dagbladet.

Rettsavgjerda er i samband med ei sak om to tilsette. Dagbladet kravde i april at dei to forlét stillingane sine, mellom anna som følgje av kostnadskutt i organisasjonen i samband med koronakrisa.

I rettsavgjerda frå lagmannsretten blir kostnadskutta talfesta til 13,5 millionar kroner for Dagbladet, og 41,5 millionar kroner for heile mediedivisjonen i Aller Media i Noreg.

Konsernsjef i Aller Media, Dag Sørsdahl, stadfestar kutta overfor avisa.

– Vi vedtok eit kostnadsprogram i mars for å redusere kostnadene i mediedelen av Aller Media. Det inneber ingen nedbemanningar eller permisjonar, vi gjer det på variable kostnader, seier Sørsdahl.

Kutta skal finne stad innanfor det avvikande rekneskapsåret 2020/2021.

