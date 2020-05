Norwegian droppar munnbindkrav på flya sine inntil vidare

innenriks

– Vi vil vente på oppdaterte tilrådingar frå europeiske luftfartsstyresmakter (Easa) om smitteverntiltak om bord i fly før vi eventuelt innfører krav om bruk av munnbind, seier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian fredag morgon.

Onsdag denne veka vart det kjent at både Norwegian og SAS vil innføre krav om at passasjerane bruker munnbind om bord i flya deira frå neste veke.

Passasjerane måtte sjølve ta med munnbind.

Snur

Dei nye retningslinjene kom etter at nyheitsbyrået Reuters melde at EU-kommisjonen vil tilrå at det blir påbode med munnbind på fly, men at midtseta på flya ikkje treng å stå tomme.

No snur altså Norwegian – inntil vidare.

– Det viktigaste tiltaket for å unngå smitte er god avstand, og det er vi i stand til å ta vare på på ein god måte for reisande og kollegaene våre. Vi går ut frå at Easa vil kome med tilrådinga si innan få dagar, seier Sandaker-Nielsen.

SAS står fast på munnbindkrav

SAS vil på si side ikkje endre kravet om munnbind.

– Vi står fast på avgjerda, og bakgrunnen er at vi ønskjer å gjere det trygt og sikkert og komfortabelt for passasjerane våre, seier pressesjef John Eckhoff i SAS til VG.

Han seier at passasjerar vil bli avviste ved ombordstiging viss dei ikkje har med seg munnbind.

– Vi må hugse på etterspurnaden etter flyreiser framleis er nærast ikkje-eksisterande. Det er ikkje mange som skal ut og flyge enno. Vi tilrår at du kjøper munnbindet på apoteket og i god tid før du reiser til flyplassen, seier Eckhoff.

