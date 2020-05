Regjeringa opnar Svalbard for turistar frå 1. juni

innenriks

– Det er viktig at reiselivet og næringslivet på Svalbard no får det meir føreseieleg og kan starte planlegginga for å ta imot turistar frå fastlandet, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding.

Det har ikkje vore turistar på Svalbard sidan utbrotet av pandemien i Noreg.

– Vi vil vurdere tiltak for å avgrense det samla talet turistar som vitjar Svalbard til kvar tid. Dette er viktig av omsynet til den totale beredskapen og for at næringa skal kunne drive forsvarleg med omsyn til smittevern, seier Mæland.

Personar som kjem til fastlandet frå utlandet, må framleis i 14 dagars karantene før dei kan reise vidare til Svalbard.

Allereie fredag klokka 18 blir heimekarantene oppheva for dei med tilknyting til Svalbard.

– Vi opphevar vedtaket om heimekarantene for fastbuande og dei nærståande familiemedlemmene deira på fastlandet som kjem på besøk, og dessutan personar med jobbtilknyting eller forskaroppdrag på Svalbard, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt i ei pressemelding.

(©NPK)