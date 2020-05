Regjeringa vil utsetje fristar for årsrekneskap og generalforsamlingar

innenriks

– Vi har fått innspel frå ei rekkje aktørar som gir uttrykk for at fristane er utfordrande for næringslivet på grunn av utbrotet av covid-19, seier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Regjeringa foreslår å utsetje fristane for å fastsetje årsrekneskap, årsmelding og revisjonsmelding med to månader. Den same utsetjinga vil gjelde fristen for å halde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte. Lovforslaget vart sendt på høyring fredag.

– Forslaget som no er sendt på høyring, vil hjelpe næringslivet ytterlegare til å handtere utfordringar som følgje av koronakrisa. Vi tek sikte på å fremje eit lovforslag om utsetjing av fristane om kort tid, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Tysdag la regjeringa fram forslag til mellombels lov om unntak frå krav til fysisk møte i samband ned generalforsamlingar og årsmøte, ei vidareføring av forskriftene som allereie er innførte i koronalova og som opnar for auka bruk av digitale møte. Unntaka skal gjelde fram til 31. oktober.

(©NPK)