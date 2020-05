Ringeriksbanen utsett igjen

innenriks

Før nyttår var ferdigstillinga av jernbaneprosjektet som skal bidra til kortare reisetid mellom Oslo og Bergen, planlagt til 2028. Reguleringsplanen vart endeleg godkjend i mars i år, men treg politisk behandling førte til at ferdigstillinga måtte utsetjast eitt år. Når regjeringa i revidert nasjonalbudsjett varslar investeringsvedtak først i mai neste år, kjem banen tidlegast til å vere ferdig i 2030, melder NRK.

– Investeringsvedtak i mai 2021 kan opne for anleggsstart hausten 2022, seier prosjektdirektør Morten Klokkersveen i Bane Nor.

– Det føreset òg at Stortinget løyver pengar til dette i statsbudsjettet for 2022. Ferdigstilling vil avhenge av investeringsprofilen i Nasjonal Transportplan for 2022–2033, som skal vedtakast før sommaren 2021, og dei årlege statsbudsjetta i heile prosjektperioden, seier han.

