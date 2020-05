Slik blir 17. mai-feiringa landet rundt

innenriks

Koronaviruset gjer at mange kommunar har avlyst dei tradisjonelle arrangementa sine, og at ikkje menneske kan samlast slik dei pleier på nasjonaldagen.

Felles for heile landet er at mykje av feiringa vil bli strøymt digitalt i lokalaviser og på nettsidene til kommunane, og at folk blir oppmoda til å ta del i grunnlovsfesten trass i uvanlege omstende, mellom anna ved å stemme i «Ja, vi elsker» saman med resten av landet klokka 13.

Retningslinjene frå helsestyresmaktene tillèt forsamlingar på inntil 20 personar å samle seg privat, medan 50 personar kan feire dagen saman, der det er ein ansvarleg arrangør.

Barnetoget i Oslo avlyst

I hovudstaden er eitt av dei største symbola på 17. mai, det tradisjonsrike barnetoget, avlyst. I staden skal NRK vise eit arrangement frå Slottsplassen med Det Norske Solistkor og Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps.

Rundt i byen blir det musikk, samba og folkedans i pop-up-format, hesteekvipasjar, veteranbilkortesje, virtuelt maraton og festkonsert klokka 15.30.

Fullriggaren Christian Radich skal òg segle i spissen for eit 17. mai-tog til sjøs i fjorden utanfor hovudstaden. Kortesjen startar nordvest for Hukodden i Lysakerfjorden. Førebels er det meldt på 400 båtar.

Digitalt i Trondheim og Tromsø

I Trondheim blir det arrangert digitalt skuletog med kulturinnslag frå barneskulane rundt omkring i byen, hovudtale ved Arve Tellefsen, festsalutt, festkonsert, allsong og veteranbilkortesje.

I tillegg skal eit helikopter filme 17. mai-feiringa i byen frå lufta. Feiringa i Trondheim blir strøymt på nettsida til kommunen, Facebook, og dessutan nettsidene til Adresseavisen og Nidaros.

I staden for å sjå på både korps og tog i Tromsø sentrum i år, kan folk sjå feiringa direkte på nettsidene til kommunen, og dessutan på nettsidene til iTromsø.

Blant høgdepunkta på programmet er seniorrevy, bunad-show, salutt, bil- og båtkortesje, og dessutan talar for dagen av ordførar Gunnar Wilhelmsen (Ap) og skuleelevar ved Gyllenborg skule.

Mogleg flyshow i Bergen

I Bergen byrjar nasjonaldagen med morgonsalutt frå Skansen klokka 7, før flaggheising på Bergenhus og bekransning ved statuen av Kong Haakon VII og fleire andre stader. Det blir deretter mini-prosesjon på Koengen og kortesjar i dei ulike bydelane.

Båtfolket markerer både nasjonaldagen og 950-årsjubileet i byen. Paraden startar i 11-tida mellom Bjorøy og Hilleren, medan det på ettermiddagen blir flyshow om vêret er bra, ifølgje Bergensavisen, som saman med Bergens Tidende sender feiringa digitalt.

Båtkonvoi i Stavanger

I Stavanger er arrangementa på skulane avlyste, men det blir fleire aktivitetar for innbyggjarane i byen likevel. Gjennom dagen køyrer bilkortesjen «Alt blir bra!", som består av brannvesen, politi, helse og førstehjelpskorpsa, både folketogruta og barnetogruta.

Det blir også korpskonsertar i dei ulike kommunedelane og utandørs på sjukeheimane i byen, og klokka 12 blir det festsending frå konserthuset i Stavanger, som blir sendt direkte på nettsidene til Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis.

I oljehovedstaden blir det også bilkortesje med amerikanske veteranbilar, og det blir arrangert båtkonvoiar både i Sandnes og Stavanger.

Fullriggar kjem truleg til Kristiansand

17. mai-komiteen i Kristiansand oppfordrar innbyggjarane i sørlandsbyen til å pynte hus, hagar, balkongar og invitere naboen til frukost i det fri.

Fullriggaren Sørlandet kjem med stor sannsyn til Fredriksholm festning klokka 11 på den store dagen etter å ha vore koronafast på Bermuda i fem veker. Elles blir det pop-up-arrangement med korpsmusikk og annan musikk, og både bil- og båtkortesje i Kristiansand også.

Sending frå feiringa blir det på nettsidene til Fædrelandsvennen, Kilden og kommunen.

