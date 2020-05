innenriks

– Det som kanskje er den viktigaste gladnyheita for mange, er at det er mogleg for besteforeldre å feriere med familien sin, sa statsministeren på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen fredag.

Rådet gjeld frå i dag, fredag 15. mai.

Dette er tilrådinga sjølv om mange besteforeldre høyrer til ei gruppe med lett forhøgd risiko ved koronasmitte, sa ho vidare.

Solberg understreka likevel at ein må vurdere individuelt, dersom ein har ein klart forhøgd risiko ved koronasmitte.

(©NPK)