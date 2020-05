Tryg: Nytt reiseråd gjer det enklare for forbrukarar

innenriks

Reiserådet om å unngå utanlandsreiser vart fredag forlengt til 20. august.

– Dei som har bestilt feriereiser i sommar, kan no ta direkte kontakt med flyselskap, reisebyrå eller sjarterselskap og krevje pengar tilbake for dei avlyste reisene, seier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring i ei pressemelding.

Han opplyser samtidig at reiserådet nok inneber at talet på avbestillingssaker hos Tryg og dei andre forsikringsselskapa kjem til å stige betydeleg. Til no har selskapet rundt 30.000 saker frå kundar som har fått avlyst utanlandsferiane sine.

Forsikringsselskapa dekkjer kostnader knytte til avbestilling som kundar ikkje får dekt andre stader.

