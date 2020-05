Fleire hoftebrotpasientar døyr når dei blir tvinga ut for tidleg

innenriks

Liggjetida på norske sjukehus har gått nedover dei siste åra. Det handlar både om betre behandling, men også press på kapasiteten til sjukehusa.

I 2016 hadde halvparten av pasientane ei liggjetid på fem dagar eller kortare etter ein hoftebrotoperasjon. I 2010 var det berre ein firedel av pasientane som vart skrivne ut etter fem døgn.

Opptil 10.000 nordmenn blir opererte for hoftebrot kvart år.

– Det er høg risiko for å døy for desse pasientane. Rundt 13 prosent av dei opererte døyr dei første 60 dagane. Gjennom det første året døyr rundt 27 prosent, påpeikar overlege Lars Gunnar Johnsen ved St. Olavs hospital og forskar ved Institutt for nevromedisin og rørslevitskap ved NTNU.

Forskjellen i 60 dagars døyelegheit mellom dei som blir skrivne ut av plassomsyn og resten, ligg på rundt fire prosentpoeng, ifølgje ei ny undersøking på 60.000 pasientar over 70 år.

