SAK TIL SØNDAG: Einslege et meir ferdigmat under koronakrisa

Koronavirusutbrotet har ført til stengde restaurantar og kafear, samtidig som folk har opphalde seg mykje heime, med både heimekontor og heimeskule. Det har påverka matvanane til nordmenn, ifølgje undersøkinga frå forskingsinstituttet Nofima.

SIFO-forskar Annechen Bahr Bugge seier til NTB at dei strenge koronatiltaka 12. mars førte til ei ny verkelegheit for alle, og også for etevanane våre. Først med hamstring av mjøl og gjær, og deretter sette smittevernomsyn ein stoppar for kantiner og buffear.

– Stengde grenser og kantiner gjorde at daglegvaremarknaden auka salet sitt enormt, seier ho.

Meir grandis

Meir tid heime har for mange betydde tid til å lage mat frå botnen, til bollebaking og setjing av surdeig.

Men samstundes som kvinner og personar i aldersgruppa 25 til 36 år seier at dei har ete mindre prosessert mat, som pizza, pølser og ferdigrettar, har 20 prosent i aldersgruppa 15 til 24 år ete meir av det.

Meir grandis har òg vorte servert i låginntektshusstandar og husstandar utan barn, der 13 og 14 prosent gir opp at det har vore ein auke.

Mat framfor skjermen

Koronatiltaka har ført til mindre farting til og frå skule og jobb. Men medan kvar fjerde familie med heimebuande barn brukar meir tid rundt matbordet saman med familiemedlemmer, svarer éin av fem utan barn at dei oftare enn før et måltid framfor skjermen.

Dette gjeld særleg unge vaksne, der kvar fjerde respondent svarer at dei et meir framfor skjermen.

– Einslege har alltid ete fleire måltid framfor skjermen. Men i koronatida har familiar som allereie er flinke til å kose seg med måltida, kanskje vorte endå betre. Vanane er forsterka, seier SIFO-forskaren.

Størst endringar hos kvinnene

Matvanane til kvinnene har endra seg mest under virusutbrotet. 42 prosent av kvinnene i undersøkinga seier at dei har bakt meir enn før, 36 prosent seier dei oftare prøver ut nye oppskrifter, og 38 prosent seier at dei kosar seg meir med snacks og godteri.

Også menn har endra matvanane sine, men ikkje i like stor grad som kvinnene, ifølgje undersøkinga.

– Når det gjeld mat, er det sånn at kvinner brukar mykje meir tid på alle aktivitetar som har med mat å gjere. Kvinner har òg betre sjølvtillit på kjøkkenet, unntaket er filetering av kjøt og fisk, seier ho.

Fryktar tomme hyller

I dagane før regjeringa innførte strenge koronatiltak i mars drog mange nordmenn i butikken og hamstra hermetikk og dopapir. I Nofima-undersøkinga svarar over halvparten at dei fryktar knappleik på varer på grunn av hamstring meir enn før, og at norsk matproduksjon ikkje er tilpassa pandemisituasjonar.

Samtidig svarer sju av ti at dei meiner det er viktigare no enn før å støtte norsk landbruk, norsk matproduksjon og sjølvforsyning.

– Det har vore aukande interesse for norsk mat i årevis. På den eine sida handlar dette om å støtte bonden og arbeidsplassar, men òg om høg tillit til norsk mat. Dette har fått endå meir oppsving under koronaen, seier Bahr Bugge.

Kvinner og personar som bur på bygda, meiner i større grad enn andre at dette er viktigare enn før.

