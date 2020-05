18-åring dømt til 13 års forvaring for Vinstra-drapet

innenriks

Dommen på 13 års forvaring med ei minstetid på åtte år vart kunngjort i Eidsivating lagmannsrett før helga.

18-åringen er dømd for å ha drepe 16 år gamle Laura Iris Haugen på Vinstra med 20 knivstikk 31. oktober 2018 og for å ha knivstukke ein nabo som kom til unnsetning.

– Sjølv om det er vanskeleg å forstå både kvifor tiltalte drap Iris, og kvifor drapet i detaljar vart gjennomførte som beskrive, er det vurderinga til lagmannsretten at det heller ikkje er noko i dei tidsnære bevis som viser at han var psykotisk, konkluderer retten etter omfattande drøfting av dei psykiatriske undersøkingane av tiltalte.

Vil drøfte ankespørsmålet

Forsvararen til tiltalte, advokat Gunhild Bergan, seier til NTB måndag ettermiddag at det førebels ikkje er teke stilling til om dommen skal ankast.

– Eg har ikkje nokon spesiell kommentar til han. Vi tek dommen til etterretning. Vi meinte jo at det var tvil om tilreknelegheit. Det var årsaka til anken. Eg har verken fått vurdert ankespørsmålet eller diskutert det med klienten, seier ho.

Både Bergan og kollegaen hennar i tingretten la ned påstand om tvungen psykisk helsevern. 18-åringen er gjort kjent med dommen.

Nekta skuld

Tiltalte erkjende dei faktiske forhold, men nekta straffskuld fordi han meiner han var psykotisk.

Dei rettspsykiatrisk sakkunnige hadde tynt grunnlag for å gi retten sine vurderingar, men konkluderte med at dei antek at tiltalte var strafferettsleg tilrekneleg på gjerningstidspunktet. Den etterfølgjande konklusjonen i retten var avgjerande for at han kunne dømmast for drapet.

Dommen til lagmannsretten er den same som i Nord-Gudbrandsdal tingrett i juli i fjor. Straffa den då 17 år gamle guten fekk, er blant dei strengaste som er pålagt ein så ung person i Noreg.

Ingen formildande

– Lagmannsretten er samd med aktor, slik også tingretten vurderte det, i at samla straff for drapet og den grove kroppsskaden, teke omsyn til alle omstende, ville kvalifisert for den strengaste straffa i lova på 21 år for ein vaksen lovbrytar, heiter det i premissane for straffeutmålinga.

Domstolen har ikkje funne nokon formildande omstende og legger inga vekt på at tiltalte erkjende dei faktiske forhold, sidan han vart arrestert umiddelbart i tilknyting til dei straffbare handlingane, og at erkjenninga derfor ikkje har hatt noko å seie for oppklaringa av saka.

Den 18 år gamle mannen er òg dømd til å betale oppreisning og erstatning på til saman rundt 850.000 kroner til Haugens etterlatne og naboen som vart angripen med kniv.