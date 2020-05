Advokatar skeptiske til Aker BPs massetesting av offshoretilsette

innenriks

Som det einaste av Noregs største oljeselskap, testar Aker BP alle tilsette og kontraktørar som reiser til plattformene i Nordsjøen og i Norskehavet. Dette kan bryte med arbeidsmiljølova, ifølgje fleire advokatar.

– Den klare hovudregelen er at arbeidsgivar ikkje kan gjennomføre medisinske testar på tilsette. Bakgrunnen for dette er at pålegg om medisinsk undersøking bryt med den personlege integriteten til den enkelte, seier advokat Ole André Oftebro i Ræder til Nettavisen.

LO-advokat Katrine Rygh Monsen seier ho tviler på om Aker BPs koronatesting er lovleg. Ho meiner medisinske undersøkingar av tilsette berre kan skje i heilt særlege tilfelle, og at lova skal tolkast strengt.

Pressetalsmann Ole-Johan Faret i Aker BP avviser overfor NTB at selskapet bryt lova.

– Nei, det meiner vi ikkje. Vi har gjort ei juridisk vurdering av dette, og vi har òg innført testing etter ein god dialog og drøfting med tilsetterepresentantar i vernetenesta og fagforeininga. Vi har òg innført ei avgrensing i tid, førebels fram til 1. juli, seier Faret.

– Det som er viktig for oss, er å ta vare på tryggleiken og arbeidsmiljøet til tilsette offshore. Testinga, saman med andre smitteverntiltak, tek vare på omsynet til at personell er lenger unna eit akuttmottak og med ei meir komplisert reiserute med bruk av helikopter. I tillegg er det krav om at bemanninga offshore må vere tilgjengeleg både for normal drift og for å ta vare på beredskapsfunksjonar. Så tiltak for å unngå smittespreiing er sentrale òg i den samanhengen, seier Faret til NTB.

