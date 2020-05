Bioteknologirådet kritisk til kjapp stortingsprosess

innenriks

Bioteknologirådet meiner Stortinget er i ferd med å svinge frå ei restriktiv linje i bioteknologispørsmål til full liberalisering.

– Eg er redd forslaget går for langt. Det står att mange etiske problemstillingar, seier Ole Frithjof Norheim til NTB.

Måndag møttest Bioteknologirådet til eit ekstraordinært møte. Bakgrunnen er avtalen mellom Ap, Frp og SV om endringar i lova, som skal behandlast på Stortinget neste tysdag.

Tre og ein halv dag

Partia har bede om innspel frå fagmiljø og andre relevante aktørar, men det er lita tid sidan lovendringa skal til behandling allereie neste veke. Bioteknologirådets leiar sukkar over hastverk i saka.

– Vi er kritiske til at vi berre fekk tre og ein halv dag til å komme med innspela våre, seier han, og legg til at rådet vanlegvis får minst seks veker.

Frps helsepolitiske talskvinne Åshild Bruun-Gundersen, som er saksordførar for lovforslaget, avviser at partia er for kjapp i svingane.

– Det er eg sterkt usamd i. Denne lova er diskutert i 16 år, det er knapt nokre lovar som er så breitt høyrt som denne. Stortinget gjorde ei grundig evaluering i 2017 og 2018, og alle fagmiljø og interessegrupper fekk seie kva dei meinte, seier ho til NTB.

Ho seier partia har vore i tett dialog med fagmiljøa i fleire månader, og at det har vore lite usemje i innspela som har komme.

– Det har teke lang tid å få lovteknisk bistand frå Helse- og omsorgsdepartementet. Vi sende første førespurnad 20. februar, og vi fekk ikkje svar før 22 april etter veldig mange purringar og press frå oss. Det gjorde at vi kom litt seint i gang, seier ho.

Går mot fleire foreslåtte endringar

Dei to temaa på møtet på måndag i Bioteknologirådet var fosterdiagnostikk og preimplantasjonsdiagnostikk (PGD).

PGD er gentesting av embryo, som skal sikre at barn ikkje arvar ein alvorleg sjukdom som foreldra er berarar av. Metoden er omstridd fordi det blir brukt til å velje bort embryo med bestemde sjukdommar eller arveanlegg.

Mellom 20 og 40 par søkjer om slik behandling kvart år, og dei aller fleste søknadene blir innvilga.

Eit fleirtal i rådet går mot endringa dei tre partia ønskjer om å leggje ned nemndene som behandlar søknader om PGD, og erstatte dei med nærare bestemde kriterium.

– Vi meiner det er nemndene som best kan ta vare på dette. Viss fagmiljøa skal gjere det, kan det bli ein for smal vurdering, seier Norheim.

Seier ja til nipt

Rådet var delt når det gjaldt tidleg ultralyd, som dei tre partia ønskjer å utvide som eit tilbod som skal gjelde alle gravide. Ein tredel av rådet sa ja, ein tredel sa ja til ultralyd, men ikkje medfølgjande blodprøve og ein tredel sa nei til begge delar.

Blodprøven nipt, som kan brukast til å avlese Downs syndrom, fekk likevel støtte av det store fleirtalet i Bioteknologirådet. Rådet ønskjer at det skal vere eit gratis tilbod for dei som får tilbod om morkake- eller fostervassprøve. Det skal dessutan vere tilgjengeleg for alle andre – men at dei må betale for undersøkinga sjølv.

