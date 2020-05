Bistandsadvokat melder Agder-politiet for grovt brot på tenesteplikta

innenriks

Overgrepsmottaket tok biologiske prøvar av ei kvinne etter ei valdtektsmelding i fjor haust, men trass i fleire purringar frå bistandsadvokaten til kvinna vart ikkje prøvene henta av politiet for analyse før dei var destruerte.

No har bistandsadvokat Robert Dyrnes Hovland meldt Agder politidistrikt til Spesialeininga for politisaker, skriv Fædrelandsvennen.

Sjukehuset tek vare på prøvar frå overgrepsmottaket i minst eit halvt år. I denne saka vart det biologiske materialet først destruerte etter ti månader, i juni 2019. Men dette oppdaga politiet først i februar i år, skriv avisa.

– Det er lagt til grunn at organisering og oppfølging av straffesaker ved Agder politidistrikt ikkje følgjer dei krava som er sette til politiet, seier Hovland om at han no har meldt politidistriktet for å ha forsømt tenesta grovt.

Han seier at konsekvensen av at prøvene er destruerte, er at etterforskinga av saka blir vanskeleg og nesten umogleg.

Politimeister Kirsten Lindeberg ønskjer ikkje å kommentere utsegnene frå Hovland spesifikt, men viser til at rutinar er endra etter saka.

– Dette er noko vi sterkt beklagar. Slike saker skal behandlast innan pålagd frist, og det har vi dessverre ikkje klart. Det er òg veldig viktig at spor blir sikra, og at den som er fornærma, får ei god behandling, seier politimeisteren.

