Botanisk hage open for publikum att

innenriks

Hagen, som er ein del av Universitetet i Oslo, er frodig og vakker som han pleier å vere om våren, men smitteverntiltaka har òg etterlate nokre spor, skriv nettavisa for Universitetet i Oslo, Uniforum.

Mellom anna er mange bed tomme, og frukttrea har ikkje vorte skorne. Overgartnar Oddmund Fostad seier dei ikkje har kunna gjere alle dei oppgåvene dei vanlegvis gjer på grunn av smitteverntiltaka.

Oppgåver som ikkje har vorte prioriterte, inkluderer plenklipping, trepleie og utplanting av eittårige planter.

ꟷ Det er spesielt beda som vanlegvis blir fylte opp med eittårige plantar, som blir ståande tomme i år, seier Fostad.

For å sikre at alle skal kunne føle seg trygge, har Botanisk hage ekstra personell på plass som skal informere om smittevernreglar og overvake at reglane blir følgde, seier museumsdirektør Tone Lindheim.

ꟷ No ventar vi berre på klarsignal frå UiO-leiinga til å byrje å halde omvisingar att, seier Lindheim.

