Forskarar slår alarm om uteareal for skuleborn i Oslo

I ein ny rapport kjem forskarar fram til at det bør vere 30 kvadratmeter uteareal per elev i grunnskulen, og at smertegrensa ligg ved 20 kvadratmeter.

I Oslo er det er det i gjennomsnitt sett av 13,3 kvadratmeter per barn på dei ni siste byggjeprosjekta for barne- og ungdomsskular, viser oversikta Dagsavisen siterer frå Utdanningsetaten. Det svarar omtrent til ein parkeringsplass for ein personbil.

– Barn er mange år i barnehagen og skulen, og barn har behov for leik. Fysisk aktivitet er viktig, også for den motoriske utviklinga. Samtidig veit vi at inaktivitet er eit aukande folkehelseproblem, seier professor Kine Halvorsen Thorén ved NMBU til avisa. Ho har vore hovudforfattaren bak ein ny rapport utarbeidd på oppdrag frå Helsedirektoratet om uteareala.

– Viss du ikkje får plass til dobbeltsenga på soverommet, er soverommet for trongt. Sånn er det med uteareala til barn òg. Det må setjast av nok plass til det borna ønskjer og treng, understrekar ho.

Den førre rapporten om uteområda for skulane var frå 2003.

