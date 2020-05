KrF jobbar på spreng for å stanse bioteknologi-endringar

innenriks

Ifølgje Vårt Land og Norge i dag vurderer KrF å krevje at alle stortingsrepresentantane må vere til stades når det blir røysta over lovforslaget tysdag neste veke.

Parlamentarisk leiar Hans Fredrik Grøvan stadfestar overfor NTB at det kan bli aktuelt.

– Vi har ikkje teke noka avgjerd om det enno, seier han.

Frp, Ap og SV vart tidlegare i vår samde om å gå inn for å endre bioteknologilova på ei rekkje område. Eggdonasjon og assistert befruktning for einslege skal bli tillate. Tidleg ultralyd og blodprøven NIPT, som kan avlese downs-syndrom, blir tilgjengeleg for alle gravide.

Dei tre partia har fleirtal på Stortinget, men fleirtalet er knapt. Dei tre har 86 representantar, medan grensa for fleirtal går ved 85 røyster.

Det skjer ikkje så ofte at heile Stortinget er samla til votering. I staden blir maktbalansen sikra mellom partia med ei utbyteordning.

– Kartlegg støttespelarar

Partileiar Kjell Ingolf Ropstad og fleire andre i partileiinga skal ha jobba gjennom 17. mai-helga med å kartleggje om partiet har støtte hos andre representantar – spesielt om det er nokon i Framstegspartiet som kan tenkjast å røyste imot.

Forslaget skal voterast over einskildvis, og dermed augnar KrF moglegheit for å få stansa delar av lovendringa.

Sylvi Listhaug, Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen har varsla at dei vil vurdere å gå imot delar av forslaget. Det kan tyde at fleirtalet vippar tilbake på fleire punkt.

– Det er rett at Framstegsparti-representantane er fristilte i samvitsspørsmål. Skal eg røyste denne dagen, vil eg røyste etter mi eiga overtyding, stadfestar Listhaug overfor Norge i dag.

Likevel vil ikkje KrF gå til steget å krevje behandling i full sal utan å vere sikker på at dei vil lykkast med å innkassere nokon sigrar, skriv Vårt Land, som viser til ikkje-namngitte kjelder på sentralt hald.

– Samrøystes mandat

Frps helsepolitisk talskvinne Åshild Bruun-Gundersen har tidlegare trekt fram endringar i bioteknologilova som ein stor siger. Ho vil ikkje seie kva ho meiner om at hennar eigne partimedlemmer kan kome til å undergrave henne.

– Eg held meg til det som er Frps politikk. Eg fekk eit samrøystes mandat om å sende over ei oversikt til fagmiljøa over endringar som Frp ønskte å gjere i bioteknologilova, og det har eg gjort, seier ho til NTB.

Ho meiner det har vore ei felles forståing i Frps stortingsgruppe for endringane og seier saka har vore diskutert på fleire gruppemøte.

Uvisst hos småpartia

Skal Ap, SV og Frp sikre fleirtal for forslaget sitt, kan dei måtte trenge støtte hos Stortingets enkeltrepresentantar. Det er uvisst korleis småpartia MDG og Raudt, og dessutan den uavhengige representanten Ulf Leirstein, vil stille seg.

Raudt opplyser at dei tidlegare har røysta mot alt anna enn donasjon av overskotsegg, men at dei vil ta ei ny vurdering denne veka. Også MDG vil diskutere spørsmålet i sentralstyret først, medan Leirstein ikkje vil kommentere saka før innstillinga frå helse- og omsorgskomiteen er klar tysdag.

