KrF krev full sal når Stortinget behandlar bioteknologi

– Vi vil be om full sal når Stortinget skal ta stilling til denne saka. Det er fordi vi trur det blir jamt, og at vi har ein reell sjanse til å vippe fleirtalet i vår retninga, seier KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

KrF er sterkt mot fleire av endringane i bioteknologilova som Arbeidarpartiet, Framstegspartiet og SV har vorte samde om. Dei tre opposisjonspartia har fleirtal på Stortinget, men fleirtalet er knapt. Dei tre har 86 representantar, medan grensa for fleirtal går ved 85 stemmer.

KrF har heilt sidan forliket vart presentert, kjempa mot liberaliseringa av bioteknologilova. Ropstad håper no at KrF kan få fleirtal for å stanse nokre av forslaga viss alle dei 169 representantane må ta stilling til dei.

Ap, Frp og SV er mellom anna samde om at eggdonasjon og assistert befruktning for einslege skal bli tillate. Tidleg ultralyd og blodprøven NIPT, som kan avlese downs-syndrom, blir tilgjengeleg for alle gravide.

– Det Frp, SV og Ap her gjer, er å opne opp for eit sorteringssamfunn der det systematisk blir leita etter barn som er annleis før dei blir fødde. Vi trur på at det skal vere mogleg å få nok representantar i Stortinget med oss mot desse radikale endringane, seier Ropstad.

