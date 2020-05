Mindre bruk av norske nettstader i april

innenriks

I april samla VG i gjennomsnitt 1.968.000 lesarar på nett, mot 2.182.000 i mars, skriv forskingsleiar for medium, Knut-Arne Futsæter, i Kantar i Kampanje.

Også NRK, Dagbladet og TV 2 går tilbake, men dei to førstnemnde ligg over nivåa for januar og februar. Yr, Finn og bustadsider har framleis trafikkauke. Ifølgje Futsæter kjem av dette ein venta retur til kvardagen når det gjeld mediebruk og forbruk.

– Når stenginga av Noreg i mars var på det strengaste, var vi altså ikkje så oppteke av vêr, bustad og kjøp av varer og tenester, skriv han.

(©NPK)