No kjem finvêret til store delar av landet

Den kalde lufta som har komme frå nord dei siste vekene, må vike for eit svakt høgtrykk sør i landet, skriv NRK.

– Vi kan ikkje heilt sjå vekk frå nedbør onsdag kveld i Rogaland og Vestland, men det blir forsvinnande lite om det kjem, seier vakthavande meteorolog Per Egil Haga i Meteorologisk institutt.

Det er meldt om mykje sol, men temperaturane held seg relativt låge. Onsdag forsterkar lågtrykket seg, før temperaturane stig torsdag.

Mot slutten av veka kjem det varmare luftmassar over heile landet, opplyser meteorologane.

Trøndelag ligg an til å få det varmast. Temperaturane kan enkelte stader i fylket komme opp mot 20 grader fredag. Fleire stader i Sør-Noreg ligg an til å få over 15 grader både torsdag og fredag. I Nord-Noreg ligg det an til lågare temperaturar, men sol blir det over store delar av landsdelen.

Mai har vore kald over store delar av landet, og så seint som i helga kom det snø mange plassar. Mest kom det i Møre og Romsdal med lokalt over 30 centimeter nysnø i veka som gjekk.

