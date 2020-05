Norwegian-aksjen stuper etter emisjonsmelding

innenriks

Etter 40 minutts handel er aksjen ned rundt 50 prosent.

Det kjem etter at selskapet i ei børsmelding måndag morgon offentleggjorde fordelinga av aksjar under emisjonen dei har halde på med den siste tida.

I emisjonen tilbaud Norwegian 400 millionar aksjar til éi krone per stykk for å få inn ny kapital. 19.500 investorar søkte om å få til saman 2,9 milliardar aksjar i Norwegian under emisjonen. Det er 7,2 gonger fleire enn talet på aksjar som vart tilbodne.

I børsmeldinga skriv selskapet at eksisterande aksjeeigarar blir tilbodne 55 prosent av aksjane i emisjonen. 25 prosent av aksjane blir tilbodne kvalifiserte kreditorar, medan dei siste 20 prosentane blir tilbodne til ulike investorar.

Emisjonen er ein del av ein pakke som skal redde Norwegian frå konkurs, og han skal mellom anna bidra til at selskapet får nok eigenkapital til å få fullt utbyte av ei statleg garantiordning på inntil 2,7 milliardar kroner.

