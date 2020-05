Sjukehus ventar lange kirurgiske ventelister etter pandemien

innenriks

I den nyleg publiserte studien CovidSurg Collaborative blir det rekna med at 28,4 millionar kirurgiske inngrep vil bli utsette på verdsbasis, basert på ein 12-vekersperiode med nedsett aktivitet av planlagd kirurgi.

I Noreg vart planlagd kirurgi kansellert i ein 5-vekersperiode (frå 12. mars til 20. april). I studien er det rekna ut at opptil 64.442 prosedyrar i Noreg er kansellerte, og 3.571 prosedyrar er relaterte til kreftsjukdom.

Studien, som er publisert i tidsskriftet British Journal of Surgery, er den første som gir ei omfattande oversikt over den globale innverknaden av covid-19-pandemien på kirurgiske kanselleringar.

Lange ventelister

Samanlikna med andre land har Noreg kunna ta opp att planlagt kirurgisk verksemd langt raskare. Kanselleringane vil likevel medføre ein betydeleg auke i kirurgiske ventelister som må ryddast unna når covid-19-pandemien er over. Dersom operasjonskapasiteten blir auka med 20 prosent samanlikna med før pandemien, vil det gå 46 veker på å rydde unna ventelistene. Dette vil medføre til ein betydeleg auke i arbeidsbyrda for kirurgiske avdelingar, ifølgje studien.

– Noreg er ikkje like hardt ramma av covid-19-pandemien som til dømes Italia, Storbritannia og USA. Kanselleringane får likevel alvorlege konsekvensar, og vil koste det norske helsevesenet opp mot 2 milliardar kroner. Ekstra middel og ressursar må til for å auke kirurgisk kapasitet og rydde unna ventelister når pandemien ebbar ut, seier Kjetil Søreide, medforfattar på studien og overlege i Gastroenetrologisk kirurgi ved Stavanger universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen.

2,4 millionar kanselleringar i veka

Studien er gjennomført ved University of Birmingham i Storbritannia og har samla inn data frå 359 sjukehus i 71 land. Statistiske modellar er nytta til å rekne ut det samla talet kanselleringar. Modellen kan innehalde feilmarginar, blir det understreka. For Noreg ligg spreiingsmålet i modellen frå 28.259 til 64.442 kansellerte prosedyrar.

Forskarane anslår at det globalt vil vere 72,3 prosent av planlagd kirurgi som blir kansellert som følgje av covid-19-pandemien. Dei fleste vil omhandle inngrep for godarta tilstandar, men operasjonar for kreft vil òg bli ramma.

Ortopediske inngrep vil bli kansellert hyppigast, med estimerte 6,3 millionar kanselleringar i 12-vekersperioden. Det er òg rekna med at 2,3 millionar kreftkirurgiske inngrep blir kansellerte.

Studien viser at kvar ekstra veke med nedsett kirurgisk aktivitet medfører 2,4 millionar nye kanselleringar.

