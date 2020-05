innenriks

Forholdet som dannar grunnlaget for tiltalen, skal ha skjedd i november i fjor. Det er sett av to dagar til rettssaka, skriv Stavanger Aftenblad.

Jenta var ifølgje tiltalen under ti år gammal då overgrepet skjedde. I tiltalen skriv statsadvokat Nina Grande at valdtekta er grov med tanke på fornærma sin unge alder og at det har skjedd fleire overgrep.

Verken Grande, forsvararen til tiltalte Ørjan Eskeland eller fornærma bistandsadvokat Kjetil Mjaaland ønskjer å uttale seg om saka.

(©NPK)