Tina Bru møter Equinor måndag ettermiddag

Som eigar av 67 prosent av aksjane i Equinor har Olje- og energidepartementet eigarmøte med styreleiar Jon Erik Reinhardsen og konsernsjef Eldar Sætre. Førre veke vart det klart at eigarmøtet i vår blir påskunda på grunn av avsløringane om det store tapet til selskapet i USA. Dagens Næringsliv har avslørt at Equinor har tapt 200 milliardar kroner over 20 år.

– På bakgrunn av merksemda rundt Equinors verksemd i USA er årets første møte påskunda til førstkomande måndag, 18. mai. Når det gjeld aktivitetane til selskapet i USA, vil eg i møtet ta opp både tap, rapportering – inkludert Finanstilsynets tilråding – og internkontroll, sa Bru til Dagens Næringsliv onsdag.



