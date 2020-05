1. august ny frist for rapport om trygdeskandalen

innenriks

Utvalet skulle opphavleg levere hovudrapporten sin innan 1. juni.

– Vi har bede om forlenging av fristen fordi tiltaka for å hindre spreiing av koronaviruset har skapt forseinkingar og meirarbeid for utvalet, skriv leiaren av utvalet Finn Arnesen i ein SMS til NTB.

Det vart i fjor kjent at Nav sidan 2012 har feiltolka ei EU-forordning som gir rett til å ta med seg sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar til andre EØS-land. Sidan 2012 blir det anslått at minst 78 personar er uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsbruk.

(©NPK)