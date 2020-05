innenriks

Ifølgje politiet var det rundt ti aksjonistar og ein personbil som sperra kaia tysdag formiddag.

– Det er eit lovleg gjort vedtak dette her. Politiet har ei oppgåve her for at arbeidet skal kunne bli utført, seier operasjonsleiar Per Åge Ferstad hos politiet i Møre og Romsdal til NRK.

Ferjesambandet Skjeltene–Lepsøya–Haramsøya vart mellombels stengt, men starta opp att klokka 12.10 tysdag, melder Sunnmørsposten.

Det er planar om å byggje åtte vindturbinar på Haramsøya.

(©NPK)