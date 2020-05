Høgsterett avviste anken frå Arne Viste for å ha tilsett asylsøkjarar

innenriks

53 år gamle Viste vart i fjor haust dømd i Oslo tingrett for å ha tilsett asylsøkjarar utan lovleg opphald i Noreg. I februar forkasta Borgarting lagmannsrett anken hans, og Viste anka til Høgsterett.

Høgsteretts avgjerd om å forkaste anken var samrøystes, skriv Vårt Land. Viste vil derimot ikkje gi seg.

– Dette er ein viktig milepæl i prosjektet, i og med at vi har uttømt det norske systemet for ankemoglegheiter. No kan vi endeleg bringe saka inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen, som kan avklare det menneskerettslege aspektet i saka, seier Viste til avisa.

Over ein fireårsperiode betalte Arne Viste over 8,5 millionar kroner i løn til rundt 70 ulike arbeidstakarar som ikkje hadde arbeidsløyve. Han erkjende dei faktiske forholda, men ikkje straffskuld. I tillegg vart vikarfirmaet til Viste dømt i tingretten til å betale ei bot på 1,5 millionar kroner samtidig som 1,4 millionar kroner vart inndregne.

(©NPK)