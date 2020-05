Jernbanekrangel blir truleg utsett til i haust

innenriks

Den endelege framdriftsplanen blir ikkje vedteken før om ei veke, men mest sannsynleg blir den politisk betente saka utsett til i haust, opplyser saksordførar Jon Gunnes (V).

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget har no sendt ei rekkje spørsmål om saka til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Det gjer at komiteen truleg ikkje blir ferdig til ferien, ifølgje Gunnes.

– For mitt og Venstres vedkommande hadde det vore kurant å behandle saka før sommaren. Men eg har stor respekt for at komiteen skal få skikkeleg svar, seier Gunnes til NTB.

SVs Arne Nævra meiner utsetjinga er gode nyheiter.

– Det er svært viktig at denne saka blir behandla så grundig som mogleg, seier han.

Fjerde jernbanepakke er ei reform som vart vedteke i EU i 2016. Dei nye reglane inneber skjerpa krav om konkurranseutsetjing av togtilbodet. Samtidig får EUs jernbanebyrå ERA meir makt enn før. Noreg får ingen stemmerett i dette byrået.

Eit viktig spørsmål i diskusjonane på Stortinget er om innlemming av jernbanepakken i EØS-avtalen er så inngripande at Stortingets vedtak må gjerast med tre firedels fleirtal.

