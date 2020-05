Nav har fått 351 tips om permisjonsjuks under koronapandemien

innenriks

– Det er jo eit høgt tipstal i forhold til kva vi har erfart tidlegare, særleg at den største mengda av dette gjeld verksemder, seier direktør Ole Johan Heir i Nav Kontroll til NRK.

272 av dei 351 tipsa gjeld verksemder.

I samband med koronautbrotet gjorde regjeringa fleire endringar i permisjonsreglane for å bøte på den akutte krisa koronatiltaka har påført økonomien og arbeidsmarknaden.

Perioden med full løn under permisjon er utvida frå 15 til 20 dagar, og arbeidsgivarane må berre betale for to av dagane. Deretter tek staten rekninga.

I ein e-post til NTB opplyser Nav at dei 351 tipsa om mogleg permisjonssvindel har kome etter 12. mars, som var då regjeringa stengde ned landet i samband med koronautbrotet.

Heir seier til NRK at 115 av sakene Nav har fått tips om, er lagde bort, medan det ikkje er konkludert i nokon av dei andre. Dersom Nav konkluderer med at det er juksa, vil dei krevje pengane tilbake.

– Og dei alvorlegaste tilfella sender vi over til politiet for vidare oppfølging av påtalemakta og domstolane, seier Heir.

(©NPK)