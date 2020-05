Noregs Bank-sjef om Tangen-tilsetjinga: – Openheita var det viktigaste

innenriks

I open høyring om finansmarknadsmeldinga i Stortingets finanskomité tysdag vart Olsen kravd svar av Venstre-nestleiar Ola Elvestuen om korleis Noregs Bank vil forsterke innsatsen mot skatteparadis.

Bakteppet er at Nicolai Tangens eige hedgefond AKO Capital, som han har tent seg styrtrik på, er registrert i skatteparadiset Caymanøyane.

– Oljefondet må ta ei tydeleg leiarrolle i kampen mot skatteparadis, uttala Elvestuen til VG tidlegare tysdag. Elvestuen er Venstres finanspolitiske talsmann og medlem i finanskomiteen.

Krev sterkare innsats

– Fordi den nye sjefen for Oljefondet sjølv har plassert store delar av formuen sin i skatteparadis, må både han og Noregs Bank svare for korleis fondet skal forsterke innsatsen sin i kampen mot skatteparadis, seier Elvestuen.

Nicolai Tangen vart tilsett som ny sjef for Oljefondet i mars. Tilsetjinga har likevel ført til stor debatt og ei rekkje kritiske spørsmål frå representantskapet i Noregs Bank når det gjeld Tangens personlege investeringar.

Noregs Bank-sjefen understrekar at Tangen har vore open om sine eigne økonomiske forhold.

– Han har vore veldig open heile vegen. Det viktige for hovudstyret i så måte har vore nettopp denne openheita, og ei openheit i desse fonda som sikrar at investorane faktisk betaler skatt der dei høyrer heime, seier Olsen.

– Informasjon om investeringane blir gitt til skattestyresmaktene i heimlandet til investorane. Det er det vi har lagt vekt på. Vi har vore klare over dette frå starten av, understrekar han.

– Betydelege utfordringar

Olsen erkjenner likevel at det er betydelege utfordringar knytte til skatteparadis.

– Det er framleis ei viktig oppgåve for styresmaktene å gjere sitt for at den generelle openheita i desse lukka jurisdiksjonane, eller skatteparadisa, blir forbetra. For det er det definitivt behov for, seier sentralbanksjefen.

– Dette er Noregs Bank klar over. Vi gjer veldig greie for grundig for haldningane våre til skatteparadis i forventningsdokumenta våre til selskap vi investerer i. Og ja, det er grunn til å håpe og tru at det presset vi har på selskapa, kan ha verknad over tid når det gjeld utviklinga av meir openheit i desse lukka jurisdiksjonane, seier han.

– Men dette er primært ei oppgåve for styresmaktene ut over ansvaret til sentralbanken, føyer han til.

(©NPK)