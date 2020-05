innenriks

Praksisen blir endra med umiddelbar verknad, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til VG.

– Trekk i dagpengane for å betale tilbake forskot blir sette på pause inntil vi får ordninga med lønnskompensasjon (for dag 3-20) på plass, seier han.

Det inneber at det ved utbetaling av dagpengar ikkje blir lagt inn trekk for forskota som permitterte har fått utbetalt. Per 11. mai hadde det vorte utbetalt om lag 2,7 milliardar kroner gjennom ordninga.

(©NPK)