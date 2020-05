Professorar: – Regjeringa stimulerer bedrifter til å kvitte seg med arbeidskraft

innenriks

– Permisjon vart meir attraktivt både for arbeidsgivarar og arbeidstakarar når staten tek ein større del av rekninga. Problemet er at det stimulerer bedriftene til å kvitte seg med arbeidskraft. Det kan i sin tur skyve store mengder folk ut i varig arbeidsløyse. Frå tidlegare kriser veit vi at folk kan bli hengande att ganske lenge utanfor arbeidsmarknaden, seier økonomiprofessor Torfinn Harding ved Noregs handelshøgskole til Børsen.

Tysdag førre veke var 13,9 prosent av arbeidsstyrken i Noreg registrert som arbeidssøkjarar. Styresmaktene reknar med at arbeidsløysa for heile året vil liggje på 5,9 prosent.

– Lite gjennomtenkt

I samband med koronautbrotet gjorde regjeringa endringar i permisjonsreglane.

Perioden med full lønn under permisjon vart utvida frå 15 til 20 dagar, og arbeidsgivarane må berre betale for to av dagane. Deretter tek staten rekninga.

Torfinn Harding har saman med økonomiprofessor Jørn Rattsing ved NTNU skrive ein artikkel i siste utgåve av tidsskriftet Samfunnsøkonomen. Der går dei hardt ut mot endringa regjeringa gjorde i permisjonsreglane.

– I desse første økonomiske tiltakspakkane ser ein konturane av stort gjennomslag av interessegrupper og lite gjennomtenkt insentivstruktur, skriv professorane.

Dei meiner òg at regjeringa med dei bedriftsretta tiltaka kan kome til å bruke pengar på bedrifter som ville ha overlevd utan stønad, og på å halde kunstig liv i bedrifter som ville ha gått konkurs òg utan krisa.

Mellombelse

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skriv i ein e-post til NTB at tiltaka kjem som følgje av at Noreg er i ein ekstrem krisesituasjon som manglar sidestykke i nyare norsk historie.

– For regjeringa var det heilt avgjerande å unngå masseoppseiingar og skape tryggleik rundt den økonomiske situasjonen for den enkelte og bedrifter, når smitteverntiltaka stengde landet, skriv Isaksen og held fram:

– Vi har heile tida vore tydelege på at permisjonsordningane er mellombelse, og bedriftene treng litt meir draghjelp for å unngå oppseiingar. Vi har derfor valt å utvide perioden med fritak frå lønnsplikt frå å gjelde ut juni til ut oktober.

