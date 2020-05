Sjarterselskapa Ving og Apollo har innstilt alle reiser til utlandet til 20. august

innenriks

Ving og Apollo melder at dei på grunn av uvissa rundt nye reiseråd til Norden og Europa har bestemt at dei vil innstille alle reiser, sjølv om det kan bli opna for reiser ut av Noreg før 20. august.

– På den måten vil kundane våre ha ei moglegheit til å planleggje andre feriereiser i sommar, samtidig som vi i Ving kan leggje planar for nye, fantastiske reiser til hausten og vinteren, skriv Ving på nettsidene sine.

Leiar Astrid Bergmål i Virke reiseliv synest det er uheldig at UDs reiseråd er for lite føreseielege for norske reiseselskap.

– Reiseråda er så lite føreseielege at mange no ser at det blir umogleg for dei å gjere noko anna enn å innstille alt. Dette synest vi er utruleg synd, for internasjonalt reiseliv treng å kome i gang, seier Bergmål til E24.

Fredag 15. mai kom Utanriksdepartementets (UD) oppdaterte reiseråd, der dei rår imot alle reiser som ikkje er strengt nødvendige til alle land. Samtidig uttala UD at det ville kome ei ny vurdering for reiseråd i Norden innan 15. juni, og 20. juli for europeiske land i nærleiken.