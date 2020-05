Sp og Frp samde om ulv – legg press på Ap

innenriks

Etter at Frp braut forhandlingane med regjeringa om rovdyrpolitikken førre veke, har partiet funne saman med Senterpartiet i fleire betente saker.

Mellom anna vil dei:

* Tvinge regjeringa til å skrote forslaget om å lage ei ny klageordning for saker om kvotar, lisensfelling og skadefelling – der departementet ikkje lenger er siste klageinstans.

* Krevje at dagens inndeling med åtte regionale rovviltnemnder blir halden oppe.

* Be om eit lovforslag som senkar terskelen for kva som er å sjå på som nødverje, slik at handlingsrommet for å skyte ulv i nødverje blir endra.

– Historisk

– Vi har no ein historisk sjanse til å få til reelle endringar. No er det opp til Arbeidarpartiet om dei vil vere med på å sikre fleirtal for forslaga våre og dermed vere med på å dempe konfliktane i rovdyrpolitikken. Eg ventar at Ap tek det ansvaret, seier Sandra Borch.

Frps Jon Georg Dale sender òg ballen tydeleg vidare til Arbeidarpartiet. Han meiner Ap har eit «enormt ansvar» og ei moglegheit til å få dempa rovdyrkonfliktane i store delar av landet.

– Vil dei bruke fleirtalet sitt til å få til reelle endringar, eller vil dei gi Venstre vide fullmakter til å halde konfliktane i live òg framover? spør han.

Arbeidarpartiets Runar Sjåstad svarar avdempa på utfordringa frå Framstegspartiet og Senterpartiet.

– Vi har lagt oss på ein dialog med dei andre partia for å avklare kvar dei står med tanke på om det er noko vi kan einast om. Førebels har vi ikkje gått i nokon direkte forhandlingar, seier han til NTB.

Høgre: Søkjer løysingar

Forslaga som Sp og Frp no er samde om, var blant dei som vart trekte fram då Frp valde å bryte forhandlingane med regjeringa førre veke.

Høgres Lene Westgaard-Halle, som forhandla på vegner av alle dei tre regjeringspartia, sa då at dei strekte seg langt. Semja stranda mellom anna på at Frp ønskte at avgjerder i den uavhengige klagenemnda skal kunne klagast vidare til departementet. Det vil berre bli ekstra byråkrati, meiner ho.

– Vi kjem likevel til å søkje felles løysingar om enkeltvedtak som søkjer å dempe konfliktane på rovdyrfeltet når vi behandlar saka i Stortinget, sa Westgaard-Halle førre veke.

Bestandsmål

Eit anna stridstema har vore bestandsmålet, som regulerer kor mange kvalpekull med ulv som skal fødast i Noreg og grenserevir kvart år.

Både Arbeidarpartiet, Frp og Sp har ønskt avklaringar i lovverket for å senke terskelen for å felle ulv. Dette har dei mellom anna grunngitt med rettsstriden rundt tre vedtak om felling av ulv som vart gitt i 2017.

Også her er Sp og Frp samde om å be regjeringa kome tilbake til Stortinget med eit konkret forslag til endringar i naturmangfaldlova.

Ap har sjølv foreslått ei lovendring som skal forankre bestandsmålet betre i lova. Sjåstad påpeikar at dette ligg nært opptil eitt av Frps forslag.

– Vi meiner vårt er betre fordi det krev ei lovendring, men vi er ikkje avvisande til Frps forslag, seier Ap-politikaren.

Til Høgsterett

Tysdag vart det klart at Høgsterett har godkjent ankane både frå staten og WWF i saka frå 2017, og at ho dermed skal opp i den høgaste domstolen i landet.

Borgarting lagmannsrett slo i januar fast at to av tre vedtak om felling av ulv, som vart gitt i 2017 for å dempe konfliktnivået og auke tilliten til rovviltforvaltninga, var ugyldige.

Det var WWF som tok saka til retten, og både staten og WWF anka på punkta der dei ikkje fekk medhald.

