Uroleg for born som blir haldne heime frå skule og barnehage

Born med innvandrarbakgrunn er overrepresentert blant dei som ikkje møter.

– Endå ein gong kjem det fram at barnehage og skule er særs viktig, også for sosialisering og som ein stad kvar barn som strevar, blir fanga opp. No er det viktig at flest mogleg får kome tilbake til eit tilbod som liknar meir på den kvardagen dei er vande med, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Ein ny rapport frå koordineringsgruppa viser at det framleis er ein veg å gå før tilbodet til born og unge blir som før koronakrisa. Koordineringsgruppa er særleg uroleg for born og unge som ikkje møter på skule eller i barnehage, valdsutsette born og unge og born med funksjonsnedsetjingar.

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) har fått meldingar om elevar som har opplevd meir vald heime og negativ sosial kontroll under covid-19-perioden. Meldingane kjem frå elevar som minoritetsrådgivarane har følgt opp tidlegare. Meldingane går ut på at situasjonen har forverra seg dei siste vekene.

