Vedum kritisk til samansetninga av koronautvalet

Utvalet, som blir leidd av tidlegare statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H) i Finansdepartementet, skal sjå på korleis viruset påverkar norsk økonomi fram mot 2020.

Vedum seier til Nationen at det er viktig at eit slikt utval kjenner Noreg godt og påpeikar 12 av dei 16 i utvalet held til på det sentrale Austlandet.

– Næringsstrukturen i Finnmark er ikkje den same som i Oslo-området. Det same med Sogn og Fjordane og Vestfold. Du treng begge perspektiva. Dei må kjenne dei ulike næringane langs kysten, og ikkje berre det fagøkonomiske, seier Vedum, og legg til at det er typisk at slike utval blir fylte med økonomar frå Handelshøgskulen og Blindern.

Dyktige medlemmer

Han påpeikar at det er dyktige folk i utvalet, men at han ønskte meir variasjon.

– Det er ikkje at dette ikkje er svært kompetente folk, for det er det. Men du treng ulike perspektiv. Du kan ha finansmeklaren, men du må òg ha den lokale næringslivsleiaren, seier Vedum.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) påpeikar at utvalet skal hente innspel frå heile landet og kallar kritikken frå Vedum dum.

– Utvalet er representert frå heile landet. Og sjølv om dei har arbeidsstad i ein by, knytt til til dømes ein finansinstitusjon eller eit universitet, så tyder ikkje det at vedkomande ikkje kjenner andre delar av landet eller ikkje forstår behovet til bedrifter og arbeidsfolk. Ingen tviler fagkunnskapen og innsikta til utvalet, derfor blir denne kritikken frå Vedum rett og slett for dum, seier Hofstad Helleland.

Tiltak for verdiskaping

På grunnlag av analysane og skildringane sine skal utvalet foreslå målretta tiltak for auka verdiskaping. Analysane skal leverast samla som ei utgreiing (NOU) med frist første kvartal 2021.

Tidlegare har regjeringa utnemnt eit utval som skal sjå på dei samfunnsøkonomiske følgjer av pandemien. Dette utvalet vart leidd av økonomiprofessor Steinar Holden.

