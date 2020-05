Ap krev grønt skattekutt

innenriks

– Når vi endrar petroleumsskatten og har som formål å auke investeringane i olje og gass, må vi òg sikre at grøne, fornybare industriar er minst like attraktive å investere i, seier Tajik til NTB.

Ho foreslår no ei grøn skattereform for klimavennlege investeringar som fangst og lagring av CO2, havvind, hydrogen, plugging av brønnar og grøn skipsfart.

– Det handlar om å sikre at også grøne industriar har investeringsvennlege skatteregime som motiverer industrien til å gjere satsingar, seier Ap-nestleiaren.

Fem klimakrav

Arbeidarpartiet presenterer no ein pakke med fem klimakrav før dei avgjerande rundane i forhandlingane på Stortinget om skatteforslaget til regjeringa for olje- og gassnæringa:

* Den grøne skattereforma er eit hovudkrav.

* Eit anna krav er at utsleppa av klimagassar på norsk sokkel må halverast frå 2005-nivå innan 2030.

* Arbeidarpartiets tredje klimakrav er nye økonomiske insentiv for boring av brønnar til lagring av CO2.

* Investeringsstøtta til karbonfangst, harving og elektrifisering må aukast.

* Det må setjast ein frist for netto nullutslepp på nye oljefelt. Dette skal ifølgje Arbeidarpartiet skje i dialog med industrien.

Vil motivere til investeringar

Tajik har fleire forslag til konkrete løysingar. Øvst på ønskelista, fortel ho, står halvert nedskrivingstid for investeringar i fangst og lagring av CO2.

Eit anna grep kan vere skattefrådrag for deponering av CO2.

– I dag har vi leiterefusjonsordninga for olje- og gassverksemd. Tilsvarande ordning finst ikkje for boring av brønnar til lagring av CO2, påpeikar Tajik, som er Arbeidarpartiets finanspolitiske talsperson på Stortinget.

– Det å gjenbruke og lagre CO2 kan bli ein stor ny industri for Noreg. Men vi er nøydde til å finne ordningar som motiverer til å investere i nødvendig infrastruktur, seier ho.

Breie forhandlingar

Etter det NTB forstår, ønskjer regjeringspartia eit breitt forlik om oljeskatteregimet.

– Det synest eg er klokt. Oljeskatten bør ha brei forankring på Stortinget og vil stå seg best over tid viss ein får ei semje på tvers av partia, seier Tajik.

Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Senterpartiet og SV er alle med i forhandlingane, som etter planen skal avrundast innan 4. juni. Saka skal behandlast i plenum 12. juni.

Samtidig har regjeringa varsla ein grøn omstillingspakke. Han er venta før månadsskiftet og er meint som svaret til regjeringa på korleis skattelette for olje- og gassnæringa skal utliknast med satsingar som kan fremje nye klimaløysingar.

Strid om friinntekt

Eit anna stridspunkt som har vorte sentralt i forhandlingane, er den særskilde friinntekta som oljeselskapa nyt godt av.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har foreslått å kutte friinntekta frå 20,8 prosent til 10 prosent, til høglydte protestar frå bransjen sjølv.

Tajik vil for sin del ikkje binde seg i spørsmålet.

– Friinntekta er absolutt på bordet i desse diskusjonane. Men det er viktig for Arbeidarpartiet å sikre at dei pengane som blir frigjort, faktisk går til å sikre arbeidsplassar i Noreg, og at dei ikkje blir tekne ut i store utbytte eller går til nedbetaling av gjeld, seier ho.

