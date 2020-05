Ap om skuletilbodet: – Arrogant av Melby å peike på kommunane

innenriks

Smittevernregimet gjer at skuletilbodet til barn er avgrensa, og det er store forskjellar i kor mykje barn får gå på skulen. Arbeidarpartipolitikaren vil ta opp dette når kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) deltek i Stortingets spørjetime onsdag.

– Det er regjeringa som har hovudansvaret. Det er arrogant og feil å drive ein slik peikeleik og skyve kommunar og skular føre seg. Dei prøver berre å gjere det beste dei kan innanfor regelverket, seier Solberg til NTB.

– Regjeringa har ikkje lagt nok pengar på bordet for å dekkje dei ekstra kostnadene skulane har hatt med gjenopninga. Det er eit paradoks at pengane sat så laust når det gjaldt næringslivet, held han fram.

Han seier skulane melder om at gjenopninga krev ekstra ressursar, og viser til at det kan vere behov for fleire lærarar, å leige ekstra lokale eller å bruke meir pengar på reinhald.

– Og så må ein raskt og kontinuerleg sjå på smittevernreglane. Eg er samd med barneombodet, som seier at vi må hauste erfaringar og sjå på om det er behov for å justere, seier Solberg.

(©NPK)