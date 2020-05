Bergen kommune vedtek millionbot frå Datatilsynet etter tryggingsbrest i skuleapp

innenriks

Bota er ifølgje NRK det største gebyret som Datatilsynet har gitt ein kommune nokosinne.

Datatilsynet meiner at kommunen ikkje har etablert og kommunisert nødvendige retningslinjer for barn som har ei klår interesse av bli verna ved at opplysningar om dei blir behandla svært konfidensielt.

– Dette gjeld barn som har registrert ei fortruleg eller strengt fortruleg adresse i Folkeregisteret og tilhøyrer ei særleg sårbar gruppe. Desse barna har eit stort behov for vern, og i ytste konsekvens kunne livet og helsa deira bli sett i fare, seier direktør Bjørn Erik Thon i ei pressemelding.

Bergen kommune aksepterer gebyret.

(©NPK)