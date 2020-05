Den kinesiske staten blir storeigar i Norwegian

innenriks

BOC Aviation er gjennom ei lang rekkje selskap eigt av den kinesiske regjeringa, opplyser Norwegian i ei børsmelding.

Det er gjennom konvertering av leasingavtalar til nesten 390 millionar aksjar i Norwegian at BOC Aviation overtek 12,67 prosent av aksjane i det norske flyselskapet. Verken selskapet eller nokon av dotterselskapa har eigt aksjar i Norwegian tidlegare, men har hatt avtalar om leasing av fly.

Transaksjonane skjer i samband med Norwegians innsats for å auke eigenkapitalgrada tilstrekkeleg til å innfri kravet frå den norske regjeringa for å gi lånegarantiar på 3 milliardar kroner. Norwegian kunngjorde onsdag morgon at krava var innfridde.

– BOC Aviation er eit selskap kontrollert av Sky Splendor Limited, som igjen er kontrollert av Bank of China Group Investment Limited, som igjen er kontrollert av Bank of China Limited, som igjen er kontrollert av Central Huijin Investment Ltd, som igjen er kontrollert av China Investment Corporation som er eigt av Folkerepublikken Kina, utdjupar Norwegian i børsmeldinga.

