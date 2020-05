FHI-åtvaring: Kan komme ny koronabølgje til hausten

innenriks

Det blir sett på som sannsynleg at Noreg vil få lokale utbrot med covid-19 og kanskje meir generell auke i heile eller deler av landet, skriv FHI i rapporten «Risiko, prognose og respons i Norge» onsdag.

Viss Noreg lykkast med å trappe ned tiltak utan at smittespreiinga aukar utover sommaren, «kan åtferdsendringar og endringar i vêret utover hausten likevel medføre at balansen forskyvast slik at smitten igjen aukar».

«Nye bølgjer av covid-19-epidemien kan da komme samtidig med dei årlege influensaepidemiane, altså i oktober. Størrelsen på utbrota vil avhenge av kor omfattande smitteverntiltak som blir sett i verk», skriv FHI.

Koronaepidemien i Noreg skaut fart i midten av mars, og 12. mars vart store delar av samfunnet stengt ned for å hindre smittespreiing. Dei siste vekene har det vore ei gradvis gjenopning av samfunnet.

«Moderat risiko»

FHI vurderer risikoen for nye utbrot av koronavirus i Noreg som moderat.

«Sannsynet for spreiing i Norge vurderast no som moderat. Konsekvensane av spreiing i Norge vurderast no som moderate. Risikoen ved spreiing i Norge vurderast derfor no som moderat,» heiter det.

Sannsynet for import av tilfelle til Noreg blir vurdert som låg, sidan det er sett i verk strenge grensetiltak. Samtidig blir konsekvensane vurderte av og risiko ved import til Noreg som moderat.

Evna til raskt å oppdage ei oppblussing av smittetilfelle i Noreg blir no vurdert som «tilstrekkeleg på nasjonalt nivå».

Etterleving av råd

Etter kvart som smittespreiinga har minka og samfunnet gradvis har vorte opna opp igjen, har kommunelegar og fylkesmenn meldt om dårlegare oppslutning om smitteverntiltaka i befolkninga.

«Sannsynet for betydeleg svekking i befolkninga sin etterleving etterleving av råd framover vurderast som moderat,» skriv FHI onsdag.

Konsekvensane av ei slik svekking blir òg vurdert som moderate, så lenge smittespreiinga blir verande låg.

FHI konkluderer rapporten på onsdag med at risikoen er låg for at mange personar i befolkninga generelt skal få alvorleg sjukdom som følgje av koronasmitte.

Betydeleg uvisse

Den første bølgja av epidemien er på retur i Noreg. Det er låg spreiing i den generelle befolkninga, og rundt 0,7 prosent av befolkninga blir anteken å ha vore smitta.

Det mykje omtalte reproduksjonstalet, som indikerer kor mange kvar smitta person smittar vidare, vart 15. mai anslått å vere 0,61.

«Det er betydeleg usikkerheit om reproduksjonstalet etter 20. april 2020, ettersom det er få innleggingar og såleis få datapunkt,» skriv FHI.

Tisk

Helsestyresmaktene tilrår at Noreg framover følgje ein strategi med utstrekt testing av folk med luftvegssymptom, isolering av sjuke, smittesporing og bruk av karantene.

På sikt er det berre immunitet i befolkninga, naturleg eller etter vaksinasjon, som vil gjere at epidemien ikkje lenger eit folkehelseproblem, ifølgje FHI.

Inntil ein vaksine er på plass, må styresmaktene «prøve å halde epidemien under kontroll utan tiltak med stor tiltaksbyrde», noko som føreset tilstrekkeleg overvakings- og analysekapasitet.

Sjølv om strategien tek sikte på å halde epidemien under kontroll, tilrår FHI at kommunar og sjukehus framleis planlegg for eit scenario med ein topp med 29.000-36.000 sjuke, 1.700-4.500 på sjukehus og 600-1.200 på intensivavdeling samtidig.

