NHO: Staten bør bidra når bedrifter tilset permitterte

Ifølgje Aftenposten skal arbeidsgivarorganisasjonen NHO ha avvist LOs krav om at bedriftene må ta tilbake alle permitterte viss dei skal få tilskot, men kjem i staden med ei eiga skisse.

– Modellen vår vil gi bedrifter moglegheit til å få tilbake tilsette slik at verksemdene raskare kan komme i gang igjen. Samtidig vil forslaget vårt sikre kompetansetilfang for heile norsk næringsliv, og dermed bidra til langsiktig omstilling og vekst for mange bedrifter, seier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

NHO meiner at å tvinge bedriftene til å ta tilbake alle permitterte, kan føre til at dei ikkje tek nokon. I staden vil NHO komme fram til ein modell saman med LO og styresmaktene, med tiltak der permitterte kjem i aktivitet heller enn å gå på Nav-tiltak.

NHO har sett som føresetnad for statleg lønnstilskot at ordninga «skal sikre kompetanseheving, omstilling og mobilitet slik at bedriftene som vil vekse, tilset fleire».

Skissa skal inkludere at midlane staten har til permitterte i staden blir gitt til bedrifta eller ei anna bedrift som tilset vedkommande, og dekkjer inntil 56 prosent av tidlegare lønn, medan bedrifta dekkjer resten i opptil tre månader.

– Vi trur inga bedrift spekulerer i å permittere for å ta tilsette tilbake om tre månader. Riset bak spegelen er at ho risiker at ei anna bedrift då plukkar opp dei tilsette, seier Almlid.

