NTNU-leiarar svarer på kritikk mot hauststenging

innenriks

– Det er viktig at vi ikkje gløymer kvifor vi gjer dette. Pandemien er ikkje over, seier dekan Björn Gustafsson og instituttleiarane Torstein Baade Rø og Siri Forsmo ved NTNUs fakultet for medisin og helsevitskap i ein kronikk i Adresseavisen.

– Noreg kan få nye smittetoppar dersom vi slepper for mykje opp. Det er ingen grunn til å tru at NTNU innanfor gjeldande smittevernreglar kan samle mange studentar i ein tett forelesingssal til hausten. Jo fleire folk som møtest og jo tettare dei sit saman i ein forelesingssal, jo større smittefare er det.

Både leiing og studentforeiningar ved NTNU har uttrykt uro for læring og frykt for auka fråfall fordi studentane vil ha lite fysisk nærvær på campus til hausten.

Immatrikuleringa blir digital, fadderveka blir amputert og hovudregelen for undervisning i haustsemesteret ved NTNU er at ho skal vere digital.

(©NPK)