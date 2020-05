Nav betaler ikkje permitterte arbeidstakarar

innenriks

– Nav skylder svært mange ­personar pengar. Det er veldig vondt å tenkje på, seier beredskapsleiar Yngvar Åsholt i Nav til Bergens Tidende.

Til saman skylder Nav permitterte arbeidstakarar ei månadslønn. Åsholt håper dei skal få i stand ei utbetalingsordning for dei 384.000 permitterte i første halvdel av juni.

Det er sett av 8,7 milliardar kroner for å finansiere den statlege delen av permisjonstidsutbetalingar fram til og med oktober i år, der staten skal dekkje lønn i 18 av 20 arbeidsdagar for dei som er permitterte.

Nav har altså enno ikkje fått på plass utbetalingsordninga og tilrår to alternative løysingar for dei som ikkje har oppsparte midlar å tære på: Søk om forskot på dagpengar eller be om sosialstøtte.

