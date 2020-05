Ny konsernleiing i Norwegian

innenriks

Den nye konsernleiinga vil vere operativ frå 2. juni 2020.

– Dei største endringane inneber to tydelege kommersielle einingar i konsernet, større medarbeidar- og kundefokus, meir effektiv operativ drift og ikkje minst ei organisering som legg til rette for breitt samarbeid på tvers av verksemda, opplyser konsernsjef Jacob Schram i Norwegian i ei pressemelding.

Kollega frå Circle K

Briten Andrew Hodges får ansvar for den nyoppretta avdelinga Airline, som tek for seg kjernedrifta i Norwegian. Han har i dag ein leiarfunksjon i den kommersielle avdelinga.

Også Airline Ecosystems er ei nyoppretta avdeling der det mellom anna skal jobbast med partnaravtalar og nye kundeplattformer. Leiaren for avdelinga er enno ikkje på plass. Brede Huser er mellombels leiar.

Christoffer Sundby tiltrer 1. september som leiar for kundeavdelinga. Han har mellom anna bakgrunn frå Circle K, der Schram var sjef før han gjekk over til Norwegian.

Ser fram til samarbeid

Avdelinga Operations, som mellom anna handterer vedlikehald og beredskap, manglar òg ein leiar. Tore Kristian Jensen er mellombels leiar her.

Finansdirektør Geir Karlsen held fram i si stilling. Knut Olav Irgens Høeg er i dag leiar for IT og kundesenteret, men går no over til å leie den nyoppretta avdeling for IT og innkjøp.

Guro Poulsen held fram med å ha ansvar for dei tilsette i selskapet, men i ei utvida avdeling, medan Anne-Sissel Skånvik held fram med å leie kommunikasjonsavdelinga.

– Vi skal vere fleksible, handlekraftige, og samarbeide godt på tvers i heile konsernet. Eg er svært glad for å ha fått på plass leiargruppa for det Nye Norwegian og Red Nose Warriors. No ser eg fram til at vi saman skal jobbe for at Norwegian skal bli førstevalet til kundane når vi er gjennom denne krisa, seier konsernsjef Jacob Schram.

