innenriks

Philip Manshaus er tiltala for drapet på stesøstera si Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og terrorangrepet på Al-Noor Islamic Centre i Bærum 10. august i fjor.

Den tiltala har sjølv under ein samtale i Ila fengsel og forvaringsanstalt, der han sit i varetekt, gitt uttrykk for at han ventar 21 års forvaring.

(©NPK)