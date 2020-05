Rapport: Sikkerheit og personvern ikkje godt nok teke vare på i Smittestopp-appen

innenriks

Nokre av tilrådingane frå gruppa er å fjerne data ein ikkje treng, mellom anna ved kortare lagringstid, vurdere ei meir distribuert løysing og dele opp appen ut frå det todelte formålet – smittesporing og analyse, og gjere det mogleg å velje å delta berre for det eine formålet, heiter det i pressemeldinga til regjeringa.

– Denne rapporten er viktig i arbeidet med utviklinga av appen og for å rette opp feil og sårbarheiter. Innspelet i ekspertgruppa vil bidra til å gjere appen betre og tryggare, seier helseminister Bent Høie (H).

Kort tid etter lanseringa 16. april hadde halvannan million nordmenn lasta ned appen. I slutten av april hadde Smittestopp 900.000 aktive brukarar, men talet har framleis å falle. 12. mai opplyste Folkehelseinstituttet at talet på aktive brukarar er 689.421.

Appen skal hjelpe med smittesporing og varsle brukaren om vedkommande har vore i nærleiken av personar smitta av koronaviruset.

Folkehelseinstituttet vil komme med ein ny plan for framdrifta av testinga av appen sidan smittesituasjonen i Noreg er annleis no enn for ein månad sidan. Han vil komme i løpet av neste veke.

