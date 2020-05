Smittestopp-ekspertgruppa: Nesten fornøgd med sikkerheita

innenriks

– Sikkerheita har vorte betre for kvar veke. Det er ein siste funksjonalitet dei framleis jobbar med, og når han er på plass, er vi heilt fornøgde, sa Lilleng, som er CTO i selskapet MazeMap til dagleg.

Ekspertgruppa har gjennom dei siste vekene jobba med kjeldekoden i Smittestopp-appen. Lilleng byrja innlegget sitt under pressekonferansen med å presisere at det ikkje finst perfekt programvare. Ho roste òg Folkehelseinstituttet og andre som har vore innblanda i utviklinga av appen for godt samarbeid og openheit.

– Vi har nokre gonger vore overraska over konstruktiviteten. Det kaoset som er i kjeldekoden i tidleg fase, er ikkje fint, og derfor kan det ofte vere vanskeleg å dele det, sa ho.

Ekspertgruppeleiaren peika på at arbeidet har hatt krevjande tidsfristar, og på mange måtar er eit nybrotsarbeid. I tillegg nemnde Lilleng at straumforbruket, som var eit kjent ankepunkt for Smittestopp-appen i byrjinga, har gått vesentleg ned.

Når det gjaldt personvern var Lilleng svært kritisk til at ekspertgruppa ikkje inneheldt ein einaste jurist. Teknologar kan ikkje uttale seg like breitt om personvern som juristar, meiner ho.

– Det vi kan sjå, er at personvern ikkje er teke vare på fordi det er mykje som kan gjerast for å forbetre det utan å endre funksjonaliteten i appen. Det går framover, men dei er ikkje i mål, avslutta Lilleng.

